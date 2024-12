3 orações para o Dia de Santo Estêvão

Eleve sua espiritualidade com preces inspiradoras que honram uma trajetória de dedicação e justiça

O Dia de Santo Estêvão, celebrado em 26 de dezembro, é um convite para recordar o testemunho de quem entregou a vida pelo Evangelho. Ele, cheio do Espírito Santo, nos inspira a servir com humildade e a enfrentar os desafios com fé.

Estêvão foi o primeiro mártir da Igreja, conhecido por sua dedicação ao serviço e pela coragem de pregar a verdade. Escolhido como diácono, ele cuidava das comunidades mais necessitadas, vivendo o amor ao próximo em cada ação. Sua morte, por apedrejamento, foi marcada por palavras de perdão, que ecoam até hoje como um testemunho vivo do poder do Evangelho.