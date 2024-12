7 receitas veganas para a ceia de Natal

Quiche vegana de alho-poró e cenoura (Imagem: barmalini | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

O Natal é uma época especial, repleta de magia, confraternização e alegria, em que momentos são compartilhados ao redor de uma mesa cheia de iguarias. A ceia se destaca como um ponto alto, trazendo todos juntos para saborear comidas deliciosas. Além disso, é uma oportunidade perfeita para mostrar carinho por pratos feitos com amor e atenção aos detalhes. Neste espírito de inclusão e consideração por todos, é importante pensar nas opções veganas para aqueles que optam por não consumir ingredientes de origem animal. Assim, cada pessoa pode se sentir acolhida e parte da celebração, desfrutando plenamente do espírito natalino.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Abaixo, confira 7 receitas veganas saborosas para você encantar seus convidados!

Quiche vegana de alho-poró e cenoura Ingredientes Massa 10 ml de azeite

1 colher de café de sal

250 g de farinha de trigo

50 ml de água gelada

Azeite para untar Recheio 2 alhos-porós fatiados

1/2 cenoura ralada

1 xícara de chá de tofu

1/4 de xícara de chá de leite de soja

2 colheres de sopa de farinha de grão-de-bico

Sal, pimenta-do-reino moída, noz-moscada em pó e azeite de oliva a gosto Modo de preparo Em um recipiente, misture todos os ingredientes da massa até ficar homogêneo. Unte uma forma de fundo removível com azeite e distribua a massa no fundo e nas laterais. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 8 minutos. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho-poró por 3 minutos. No liquidificador, bata o tofu, o leite de soja, a farinha de grão-de-bico, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada até obter um creme. Em um recipiente, misture o creme com o alho-poró e a cenoura. Coloque o recheio na massa assada e leve ao forno por mais 30 minutos. Sirva em seguida.

Rocambole de lentilha Ingredientes 2 xícaras de chá de lentilha cozida e escorrida

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

1 cenoura ralada

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola, o alho e a cenoura até dourar. Adicione a lentilha, a aveia, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até formar uma massa homogênea. Retire do fogo e forme um rocambole com o auxílio de um papel-alumínio. Coloque o rocambole em uma forma untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos com o papel-alumínio. Sirva em seguida. Bolinho de grão-de-bico e espinafre Ingredientes 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 xícara de chá de espinafre picado

2 dentes de alho amassados

1 cebola picada

1 colher de chá de cominho

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar Modo de preparo No liquidificador, bata o grão-de-bico até obter uma pasta. Transfira para um recipiente e misture com espinafre, alho, cebola, cominho, sal e pimenta-do-reino até ficar homogêneo. Faça pequenos bolinhos com a massa. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite os bolinhos até dourarem. Sirva em seguida. Caçarola de pimentão com berinjela (Imagem: Yankee | Shutterstock)

Caçarola de pimentão com berinjela Ingredientes 1 pimentão vermelho cortado em cubos pequenos

1 pimentão amarelo cortado em cubos pequenos

1 berinjela cortada em cubos pequenos

em cubos pequenos 3 dentes de alho amassados

1 cebola picada

10 tomates-cerejas picados

1 colher de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

2 xícaras de chá de leite de soja

Salsa, sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho e a cebola. Em seguida, acrescente os pimentões, a berinjela e os tomates-cerejas e refogue-os por 3 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue-os por mais 1 minuto. Desligue o fogo e reserve. No liquidificador, bata a farinha de trigo e o leite até ficar homogêneo. Em um refratário forrado com papel-manteiga, disponha os vegetais e cubra com a massa. Leve a caçarola ao forno médio preaquecido por 30 minutos ou até que ela doure por completo. Retire do forno, adicione as folhas de salsa por cima e sirva a seguir. Farofa de proteína de soja Ingredientes 1 xícara de chá de proteína texturizada de soja média

1/2 xícara de chá de óleo

61 g de creme de cebola

2 xícaras de farinha de milho em flocos

6 colheres de cheiro-verde picado Modo de preparo Misture a proteína de soja e o creme de cebola em um recipiente (importante que ele seja de metal ou vidro) e reserve. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio até ele ficar no ponto de fritura. Depois, coloque o óleo quente sobre a mistura, para que o creme de cebola e a proteína de soja fritem. Misture até ficar homogêneo. Acrescente a farinha de milho e o cheiro-verde e misture. Sirva em seguida. Arroz com amêndoas e cranberries Ingredientes 2 xícaras de chá de arroz branco

4 xícaras de chá de água

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de cranberries secas

1/2 xícara de chá de amêndoas laminadas

1/4 de xícara de chá de salsinha picada

1 colher de chá de raspas de limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água quente para hidratar as cranberries Modo de preparo Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados e perfumados. Adicione o arroz e mexa por 1 minuto para incorporar o sabor. Acrescente a água, sal e pimenta-do-reino. Deixe a panela semitampada, reduza o fogo para baixo e cozinhe até que a água seja absorvida

Enquanto o arroz cozinha, em uma frigideira seca, toste as amêndoas em fogo médio, mexendo sempre, até ficarem douradas. Reserve. Coloque as cranberries em uma tigela com um pouco de água quente por 5 minutos para hidratá-las. Escorra e reserve. Quando o arroz estiver pronto, solte-o com um garfo. Misture as cranberries hidratadas, as amêndoas tostadas, a salsinha picada e as raspas de limão. Sirva em seguida. Rolinho de berinjela recheado com tofu e pesto Ingredientes Rolinhos