7 receitas de sobremesas para a ceia de Natal

No liquidificador, triture os biscoitos até ficarem bem finos. Em um recipiente, misture a farofa de biscoito com a manteiga até formar uma massa homogênea. Arrume a massa em uma forma de aro removível, no fundo e nos lados. Reserve. Bata no liquidificador o leite condensado, o creme de leite e o suco dos limões até obter uma musse. Despeje sobre a massa de biscoitos reservada. Decore com as raspas de limão e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida

No liquidificador, bata os ovos com o leite condensado, o leite e o chocolate em pó até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente, acrescente as nozes e misture. Despeje a mistura em uma forma com furo central untada com manteiga e polvilhada com açúcar. Leve ao forno em temperatura baixa em banho-maria por 45 minutos. Depois, desenforme quando estiver frio e decore com chocolate granulado e nozes. Leve à geladeira para gelar e sirva.

Em um refratário, monte o pavê alternando camadas de biscoito umedecido no leite morno, creme branco e creme de chocolate. Finalize com creme de chocolate e decore com chocolate ralado. Leve à geladeira por pelo menos 4 horas antes de servir.

Manjar de manga para a ceia de Natal

Ingredientes

2 mangas picadas

1 xícara de chá de açúcar

6 colheres de sopa de amido de milho

3 xícaras de chá de leite

200 ml de leite de coco

1 colher de sobremesa de manteiga

Manteiga para untar

Açúcar para polvilhar

Cubos de manga e folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

No liquidificador, bata as mangas com o açúcar, o amido de milho, o leite, o leite de coco e a manteiga. Coloque a mistura em uma panela e cozinhe no fogo baixo, mexendo sem parar até engrossar. Coloque em formas individuais para pudim, untadas com manteiga e polvilhadas com açúcar. Leve à geladeira até firmar. Desenforme com cuidado e decore com cubos de manga e folhas de hortelã.

Pavê de paçoca

Ingredientes

395 g de leite condensado

1 1/2 xícara de chá de leite

300 g de creme de leite

4 gemas

1/4 de xícara de chá de amido de milho

1 colher de sopa de essência de baunilha

200 g de biscoito do tipo maisena

1 xícara de chá de paçoca esmigalhada

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite, o creme de leite, as gemas e o amido de milho e leve ao fogo médio, mexendo até engrossar. Junte a essência de baunilha, misture e retire do fogo. Em um refratário, alterne camadas de biscoito, creme e paçoca até terminarem os ingredientes. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.