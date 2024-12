6 sobremesas sem lactose para o Natal

Musse de chocolate (Imagem: Enez Selvi | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

O Natal é uma época de celebração e união, e garantir que todos possam desfrutar das delícias culinárias é uma maneira calorosa de acolher as diferentes necessidades alimentares. Com a crescente conscientização sobre intolerâncias alimentares, a busca por opções mais inclusivas, como sobremesas sem lactose, é uma ótima prática. Por isso, confira receitas deliciosas de sobremesas sem lactose para incluir na ceia natalina! Musse de chocolate Ingredientes 200 g de chocolate meio amargo sem lactose

meio amargo sem lactose 390 g de leite de coco resfriado

2 colheres de sopa de açúcar de coco

1 colher de chá de extrato de baunilha

Raspas de chocolate para decorar Modo de preparo Em uma panela, em fogo médio, derreta o chocolate em banho-maria. Após, bata o leite de coco gelado no liquidificador até obter uma consistência cremosa. Depois, adicione o chocolate derretido, o açúcar de coco e o extrato de baunilha e bata até obter uma mistura homogênea. Após, transfira para taças individuais e leve à geladeira por no mínimo 4 horas. Sirva em seguida com as raspas de chocolate.

1 xícara de chá farinha de trigo

1/2 xícara de chá margarina vegetal

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

2 colheres de sopa de água gelada Recheio 330 g de leite condensado zero lactose

Suco de 4 limões

Raspas de limão para decorar Modo de preparo Massa Em uma tigela, misture a farinha de trigo, a margarina, o açúcar e a água gelada até formar uma massa homogênea. Forre com a massa o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos, ou até dourar levemente. Reserve para esfriar.

Recheio Em um recipiente, misture o leite condensado com o suco de limão até obter um creme consistente. Logo após, despeje o creme sobre a massa pré-assada. Leve à geladeira por pelo menos 2 horas. Decore com raspas de limão. Sirva em seguida. Crumble de morango Ingredientes Recheio

500 g de morango cortado ao meio

2 colheres de sopa de açúcar demerara

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de sopa de amido de milho Crumble 1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de açúcar demerara

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1/2 colher de chá de canela em pó

1 pitada de sal Modo de preparo Em uma tigela, misture o morango, o açúcar, o suco de limão e o amido de milho. Coloque essa mistura em um refratário ou em tigelinhas individuais que possam ir ao forno. Em outra tigela, misture a farinha de trigo, o açúcar, a canela e o sal. Adicione o óleo de coco. Use as pontas dos dedos para misturar até formar uma farofa úmida e com pedaços irregulares. Espalhe a farofa sobre os morangos no refratário, cobrindo toda a superfície, mas sem pressionar. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25-30 minutos, ou até que a farofa esteja dourada e os morangos borbulhando nas laterais. Sirva em seguida.

Sorvete de banana com cacau (Imagem: laksena | Shutterstock) Sorvete de banana com cacau Ingredientes 4 bananas maduras descascadas, cortadas em rodelas e congeladas

maduras descascadas, cortadas em rodelas e congeladas 2 colheres de sopa de cacau em pó

1 xícara de chá de leite de coco Modo de preparo Em um processador, coloque as bananas congeladas, o cacau em pó e leite de coco e bata até obter uma mistura homogênea. Logo após, transfira a massa para um recipiente e leve ao freezer por 2 horas. Sirva em seguida. Creme com frutas tropicais Ingredientes 390 g de leite de coco

1/2 xícara de chá de leite de amêndoas

1/4 de xícara de chá de amido de milho

1/2 xícara de chá de açúcar

1 manga descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos 2 kiwis descascados e cortados em fatias

1/4 de abacaxi descascado e cortado em cubos Modo de preparo Em uma panela, misture o leite de coco, o leite de amêndoas, o amido de milho e o açúcar. Cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Em um refratário, intercale camadas de creme e frutas, finalizando com o creme. Leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida.