7 dicas para escolher o protetor solar para crianças

Durante o período de férias, muitas famílias aproveitam para viajar, levando as crianças para destinos ao ar livre, como praias, parques e montanhas. Nessa época, os cuidados com a pele infantil devem ser redobrados, especialmente com a exposição solar e o uso adequado do protetor solar. Walter Peres, pediatra e professor do curso de Medicina da Uniderp, explica que a pele dos pequenos apresenta características que a diferenciam da pele adulta, sendo mais fina, sensível e vulnerável.

“Nos primeiros anos de vida, a camada mais externa da pele, a epiderme, é mais delgada, o que facilita a perda de água e torna a pele mais propensa à desidratação e irritações. Além disso, as glândulas sebáceas ainda não funcionam de maneira plena, o que faz com que a pele das crianças seja menos oleosa e mais suscetível a ressecamentos”, destaca o médico.