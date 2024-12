4 cenários deslumbrantes em Angra dos Reis para conhecer

Dizem que Angra dos Reis tem 365 ilhas, uma para cada dia do ano. O que é certo é que todas exibem um visual paradisíaco, com vegetação preservada e um mar de águas calmas, cristalinas e que brilham em um tom esmeralda. Para visitar algumas das milhares de praias do arquipélago, é preciso fechar um passeio de barco com uma agência local, com saídas geralmente do Cais de Santa Luzia, no continente, ou da Vila do Abraão, em Ilha Grande.

Aliás, Ilha Grande concentra algumas das melhores praias de Angra dos Reis. Vale também conhecer a Ilha da Gipóia, a Lagoa Azul (junto à Ilha Comprida) e as pequenas e rochosas Ilhas Botinas, além de diversos outros cenários deslumbrantes.