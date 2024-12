5 orações para o Dia de Santa Luzia

Santa Luzia foi uma mártir cristã que viveu no início do século IV, durante o governo do imperador romano Diocleciano. Ela nasceu em Siracusa, na Sicília (atual Itália), e é venerada como uma das santas mais populares.

13 de dezembro foi escolhido como a data da comemoração no calendário litúrgico, pois, de acordo com a tradição, ela faleceu neste dia no ano 304 d.C. O nome “Luzia” deriva da palavra latina “lux”, que significa “luz”, e ela é frequentemente invocada pelos fiéis para proteção contra problemas relacionados à visão. Por essa razão, é considerada a padroeira dos oftalmologistas e daqueles que sofrem de problemas oculares.

Santa Luzia, interceda a Deus para curar os meus olhos e preservá-los de todo mal. Ó, Santa Luzia, conservai a luz dos meus olhos para que eu possa ver as belezas da criação, o brilho do sol, o colorido das flores, o sorriso das crianças.

Santa Luzia, dai-me luz e discernimento.

Santa Luzia, rogai por nós.

Amém.

2. Oração para abrir os olhos espirituais

Ó, Santa Luzia, conservai a luz dos meus olhos para que eu possa ver as belezas da criação. Conservai também os olhos de minha alma, a fé, pela qual posso conhecer o meu Deus, compreender os seus ensinamentos, reconhecer o seu amor para comigo e nunca errar o caminho que me conduzirá onde vós, Santa Luzia, Vos encontrais, em companhia dos anjos e santuário.

Santa Luzia, protegei meus olhos e conservai minha fé. Amém.

Santa Luzia, rogai por nós!

Santa Luzia é frequentemente invocada pelos fiéis para proteção contra problemas relacionados à visão (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

3. Oração para obter intercessão de Santa Luzia

Santa Luzia, consagrada a Deus com voto de castidade, enfrentastes com fortaleza quem tentava violar este voto. Não aceitastes de forma alguma adorar falsos deuses e, por isso, fostes martirizada. Alcançai-me de Deus a firmeza em meus bons propósitos. Protegei-me contra todo mal dos olhos. (Peça agora à Santa Luzia a proteção dos seus olhos).

Fazei que eu use da minha vista somente para olhar o mundo e as pessoas com caridade e otimismo. Pela vossa poderosa intercessão, alcançai-me a força de superar qualquer contrariedade, principalmente, a que estou passando agora (Diga à Santa Luzia todos os seus problemas), mantendo viva minha fé em Jesus Cristo, nosso único Senhor. Ele que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo, por todos os séculos e séculos.

Amém.

4. Oração para Santa Luzia iluminar os caminhos

Santa Luzia, que mantiveste a fé e a confiança em Deus, mesmo tendo passado por um grande sofrimento, ajudai-me a não duvidar da Proteção Divina, defendei-me da cegueira não somente física, mas também espiritual, e atendei este meu pedido (fazer o pedido). Conservai a luz dos meus olhos para que eu tenha força para mantê-los sempre abertos para a verdade e a justiça, e para que possa contemplar as maravilhas do universo, o brilho do sol e o sorriso das crianças. Oh, minha querida Santa Luzia, agradeço-te por teres ouvido a minha súplica. Santa Luzia, rogai por nós! Amém.

5. Oração para enxergar melhor

Creio em ti, Santa Luzia, dos cegos, a padroeira.

Creio em ti, Santa Luzia, das boas novas, mensageira.

Rogo a ti, ó Santa Luzia, que me dês boa visão para que eu possa ver as maravilhas da criação.

Ó minha Santa Luzia, Luzia, santa querida, as maravilhas da criação são os milagres da vida.

Eu quero ver esses milagres.

Eu quero ver essa magia.

Eu quero luz nos meus olhos.

Eu quero ver, Santa Luzia.

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Amém.