Veja cuidados importantes com a saúde vascular no fim de ano

É possível aproveitar as comemorações com tranquilidade sem comprometer a circulação sanguínea e o coração

Com a chegada do fim de ano, as festas e as férias se tornam os momentos mais aguardados para quem busca descansar e desfrutar de deliciosas comidas. No entanto, por mais tentadora que essas ideias pareçam, deixar de praticar atividades físicas e/ou de manter uma alimentação equilibrada não é uma opção.

Nesta época do ano, o excesso de comidas ricas em gordura e sal, além das bebidas alcoólicas, afeta diretamente o sistema circulatório, conforme explica o Dr. Vinicius Bertoldi, cirurgião vascular e diretor da Comissão de Síndromes Venosas Obstrutivas e Congestão Pélvica da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular – Regional São Paulo (SBACV-SP).