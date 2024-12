5 benefícios da erva mentrasto para a saúde e como usá-la

A erva mentrasto ajuda a combater processos inflamatórios no organismo, aliviando sintomas como inchaços, vermelhidão e dor. Por isso, ela também é amplamente utilizada no tratamento de inflamação em articulações, músculos e até mesmo em casos de inflamações internas, como gastrite.

No estudo “Antiinflammatory and chronic toxicity study of the leaves of Ageratum conyzoides L. in rats”, publicado no Phytomedicine, os pesquisadores confirmam as propriedades anti-inflamatórias do mentrasto.

Eles identificaram que o extrato da planta, na concentração de 250 mg/kg, conseguiu reduzir a inflamação de maneira eficaz em ratos nos métodos experimentais analisados, que foram a artrite induzida por formaldeído e o granuloma induzido por pellet de algodão.

3. Combate a problemas digestivos

O mentrasto também auxilia na saúde digestiva, sendo utilizado para tratar cólicas, indigestão e gases. Suas propriedades ajudam a relaxar os músculos do trato digestivo, promovendo alívio e melhorando a digestão. O chá feito com as folhas é uma forma simples e eficaz de usufruir desse benefício.