9 dicas para gerenciar o estresse no trabalho no fim de ano

Conciliar as entregas de final do ano, finalizar as metas do trabalho, participar de todas as confraternizações de grupos, colocar na balança o que fez ou não de objetivos em 2024, ir aos encontros de família e a expectativa para a festa de Natal e Ano-Novo: dezembro chega com uma lista interminável de compromissos e responsabilidades. Todavia, esse aumento no ritmo das atividades pode facilmente desencadear ansiedade e estresse.

Conforme dados da International Stress Management Association no Brasil (ISMA-BR), 80% das pessoas economicamente ativas experimentam níveis mais elevados de estresse, ansiedade e até depressão neste período do ano. Esses sentimentos são, na maioria, resultantes da autocobrança excessiva e da melancolia do encerramento de ciclos.