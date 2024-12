Veja como o movimento dos planetas afetará o amor em 2025

2025 promete ser um ano de transformação e crescimento. Por isso, abrace cada movimento do céu como uma oportunidade de se alinhar com sua melhor versão. Os primeiros meses, em especial, pedirão paciência, revisão, reflexão e presença nas relações .

Em 2025, vários planetas mudam de signo, abrindo portas para novas possibilidades tanto no individual quanto no coletivo. O universo nos chamará para inovar, confiar na nossa autenticidade e deixar ir o que já não faz sentido. Será hora de abraçar o novo, expandir horizontes, confiar nas infinitas possibilidades, ousar e construir novas realidades.

Marte retrógrado (até 23/02)

Tenha cuidado com atitudes impulsivas, impensadas e inconsequentes. Será hora de ser prudente, reavaliar para onde você tem destinado a sua energia e ter cuidado com iniciativas ousadas. Concentre-se em resolver questões pendentes e aprender com o que já passou!