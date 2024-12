6 principais tendências de decoração para o verão 2025

A decoração em 2025 será guiada por conceitos que unem inovação, sustentabilidade e personalização, tornando os ambientes mais dinâmicos e inspiradores. O mundo do design de interiores está repleto de propostas que reinventam o uso de cores, materiais e formas, adaptando-se às novas demandas do cotidiano. Nesse sentido, o arquiteto Daniel Santana elenca as principais tendências do próximo ano. Confira!

1. Cores vibrantes e naturais

Uma das principais tendências para o verão 2025 é o uso de cores vibrantes e naturais. Tons como o verde pistache, o amarelo manteiga e o azul-claro estarão em alta, trazendo frescor e leveza aos ambientes. “Essas cores são perfeitas para criar uma atmosfera alegre e acolhedora, ideal para os dias quentes de verão”, comenta Daniel Santana.