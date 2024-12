Horóscopo semanal: previsão dos signos de 09 a 15 de dezembro de 2024

A fase será propícia para revisões e mudanças nos relacionamentos (Imagem: E.Va | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

O Sol seguirá em Sagitário e fará aspecto tenso com Júpiter e Saturno. Isso indica mais energia e entusiasmo, mas também alguns bloqueios no caminho, gerando desconfortos. Apesar dos desafios, essa situação irá ajudar a ter mais clareza e discernimento nas ações. Vênus em Capricórnio estará em conjunção com Plutão e em aspecto tenso com Marte, sugerindo um momento desafiador para as relações. Afinal, o contato com inseguranças, medo do abandono e da rejeição se fará mais presente. No campo financeiro, também poderão surgir reviravoltas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Marte estará no signo de Leão e em aspecto tenso com Plutão e Vênus. Esses movimentos sinalizam um período de revisões e modificações nos relacionamentos, o que tenderá a afetar bastante o ego. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral.

Áries O ariano poderá sentir mais otimismo e animação para viver novas aventuras (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock) Semana bem agitada, na qual o desejo de ir em busca do que lhe traz alegria, crescimento e expansão estará em alta. Será possível que surjam boas oportunidades no seu caminho e que você faça contato com pessoas que o(a) ajudem a realizar os seus sonhos. Também poderá sentir mais otimismo e animação para viver novas aventuras. Apesar disso, atente-se à propensão a cometer diversos tipos de excesso, inclusive criar muitas expectativas. No campo afetivo, o momento pedirá cautela. Afinal, você entrará, possivelmente, em contato com dores e medos. Ademais, imprevistos e divergência de opiniões poderão afetar a relação, levando a rompimentos precipitados e dolorosos.

Touro O taurino poderá enfrentar seus medos com mais otimismo e confiança, começando a sentir mais disposição (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock) Nesta semana, apesar de ainda manter contato com dores e sombras, começará a sentir mais disposição. Com isso, poderá enfrentar seus medos com mais otimismo e confiança. Será o momento de tomar consciência dos padrões de comportamento que precisam ser abandonados e de situações que devem ser ressignificadas. Desse modo, avançará com mais leveza. Contudo, será possível que sinta as coisas de maneira intensa e exagerada. Portanto, tome cuidado com as atitudes radicais. No setor profissional, haverá reviravoltas, gerando inseguranças, tensões e agitações. Logo, tenha um plano B para lidar com as possíveis mudanças.

Gêmeos O geminiano se envolverá mais com a vida afetiva e buscará encontrar mais equilíbrio no relacionamento (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock) Você se envolverá mais com a vida afetiva, buscando encontrar mais equilíbrio no relacionamento. Compreenderá melhor as necessidades do outro, mas sem deixar as suas de lado. Será possível que a relação passe por um momento de crescimento. Entretanto, assuntos mal resolvidos do passado poderão vir à tona para serem esclarecidos. Ainda nestes dias, os relacionamentos em geral estarão um tanto abalados. Isso ocorrerá devido ao contato com dores e feridas profundas que afloram o medo do abandono e da rejeição. Para lidar com tudo isso, procure se dedicar ao autoconhecimento e ao desenvolvimento pessoal, buscando entender seus padrões nocivos.

Câncer O canceriano poderá dedicar mais tempo aos seus relacionamentos, buscando mais harmonia (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock) Nesta semana, sua rotina ficará mais agitada. Poderão surgir diversos compromissos. Será necessário se organizar para conseguir estabelecer limites. Ainda nesta fase, mal-entendidos no trabalho poderão aparecer, assim como atrasos e imprevistos. Portanto, se prepare para lidar com isso. Também poderá dedicar mais tempo aos seus relacionamentos, buscando mais harmonia. No entanto, tenha cautela com a inclinação a criar muitas expectativas em relação ao outro. No campo financeiro, poderão surgir mudanças, gerando tensões, mas também te levando a mais crescimento e novas oportunidades.