Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 05/12/2024

Você estará envolvido(a) com as atividades dos grupos que frequenta, e sua presença e apoio serão ainda mais requisitados pelos amigos. Apesar do desejo de fortalecer os laços e nutrir o espírito de solidariedade com pessoas que compartilham seus ideais, será provável que surjam conflitos ou situações desconfortáveis.