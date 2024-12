5 dicas para cumprir suas metas antes do fim do ano

Com a chegada do fim do ano, muitas pessoas se sentem eufóricas, deprimidas ou frustradas. Esses sentimentos podem surgir de expectativas não cumpridas e de coisas que planejamos, mas que não aconteceram como imaginávamos. O fim de ano é um momento de reflexão sobre nossas realizações, afinal, representa o fim de um ciclo.

Com o Brasil ocupando o posto de 4º país mais estressado do mundo, segundo o relatório global World Mental Health Day 2024, a “Dezembrite” se apresenta como uma síndrome marcada pela frustração típica do fim de ano, exacerbada pelas confraternizações e cobranças características desse período. De acordo com o ISMA (Instituto de stress e saúde mental, – International Stress Management Association), 80% das pessoas economicamente ativas apresentam níveis maiores de estresse, ansiedade e até depressão no final do ano. Mas por que isso acontece?