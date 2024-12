5 perguntas e respostas sobre a prática de yoga

Atualmente, o yoga é valorizado mundialmente tanto por seu aspecto espiritual quanto por seus benefícios para a saúde, como o fortalecimento físico, a redução do estresse e a melhora do bem-estar geral . Segundo o Yoga Journal, o número de praticantes nos Estados Unidos pulou de 20 milhões (em 2012) para 36 milhões (em 2016).

No entanto, apesar da popularização da prática, ainda existem algumas dúvidas comuns, o que, segundo a professora de yoga, especializada no método Kaiut Yoga, Bruna Tiboni Kaiut, podem afetar a prática. “Muitas pessoas têm dúvidas sobre o yoga ou acreditam em alguns mitos comuns, e isso pode acabar desmotivando quem tem interesse em praticar. Por isso, é importante buscar informações e instruções de qualidade”, alerta.

A seguir, Bruna Tiboni Kaiut esclarece as principais dúvidas sobre a prática de yoga e seus benefícios. Confira!

O yoga ajuda a melhorar a flexibilidade ao longo do tempo (Imagem: StockPhotoDirectors | Shutterstock)

1. Preciso ser flexível para praticar yoga?

A flexibilidade não é um requisito para começar no yoga – como muitos acreditam. A prática ajuda a melhorar a flexibilidade ao longo do tempo, independentemente do nível inicial do praticante. Yoga é sobre escutar o seu corpo.