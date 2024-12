Veja cuidados importantes com a vacinação antes de viajar

O turismo está aquecido no Brasil. O setor deve contribuir com R$ 927,2 bilhões para o PIB até o fim do ano. As projeções do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC) animam o trade turístico e reforçam um detalhe: a importância de planejar as férias com antecedência.

Além de escolher o destino, fazer as malas, reservar hospedagem e comprar as passagens, quem viaja deve se preocupar com a saúde. Para ter férias tranquilas, é fundamental incluir na bagagem a carteira de vacinação atualizada.