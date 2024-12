7 receitas fit para fazer no liquidificador

Flan de morango (Imagem: Anastasia_Panait | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

Muitas pessoas buscam seguir uma alimentação saudável e equilibrada, visando melhorar a saúde e o bem-estar do corpo. Nesse contexto, as receitas fit têm ganhado cada vez mais destaque, especialmente quando preparadas no liquidificador, pois oferecem opções saborosas e nutritivas, que não comprometem a dieta e são fáceis de fazer. Por isso, a seguir, confira 7 receitas fit deliciosas para você fazer no liquidificador!

Flan de morango Ingredientes 600 g de morango cortado em rodela

4 colheres de sopa de adoçante

200 g de iogurte natural desnatado

1 xícara de chá de leite desnatado

3 folhas de gelatina vermelha

4 colheres de chá de gelatina em pó incolor sem sabor

5 colheres de sopa de água fria Modo de preparo Em um liquidificador, coloque os morangos, o adoçante, o iogurte e o leite e bata até obter um creme homogêneo. Despeje metade do creme em um recipiente e leve à geladeira para gelar. Corte as folhas de gelatina em pedaços pequenos, coloque em uma panela e adicione a água fria. Leve ao fogo baixo até dissolver completamente, sem deixar ferver. Junte a mistura ao creme que ficou no liquidificador e bata por 1 minuto. Após, distribua o flan em formas individuais e leve à geladeira até firmar. Sirva em seguida.

Panqueca de aveia Ingredientes 1 xícara de chá de aveia em flocos

em flocos 1 banana descascada e cortada em rodelas

2 ovos

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 colher de chá de canela em pó Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Após, despeje a mistura em uma frigideira quente antiaderente e cozinhe, em fogo médio, até dourar dos dois lados. Sirva em seguida. Vitamina de abacate e banana Ingredientes 1 banana descascada e cortada em rodelas

Polpa de 1/2 abacate

1 xícara de chá de leite de amêndoas

1 colher de sopa de mel Modo de preparo Em um liquidificador, coloque a banana, o abacate, o leite de amêndoas e o mel e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida. Pudim com pasta de amendoim Ingredientes 2 ovos

8 colheres de sopa de leite em pó

100 ml de leite desnatado

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

1 colher de chá de essência de baunilha

Pasta de amendoim a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto a pasta de amendoim, e bata até obter uma consistência homogênea. Após, distribua a mistura em forminhas de silicone e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Retire do forno, espere esfriar e leve à geladeira por 15 minutos. Depois, retire da geladeira e desenforme com cuidado. Finalize com a pasta de amendoim e sirva em seguida.

Bolo de banana (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock) Bolo de banana integral Ingredientes 3 bananas descascada e cortada em rodelas

3 ovos

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1/2 colher de chá de canela em pó

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar Modo de preparo Em um liquidificador, coloque as bananas, os ovos, o açúcar mascavo e o óleo de coco e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione a farinha de trigo integral, o fermento químico, a canela em pó e o sal e bata novamente para incorporar. Após, transfira a massa para uma forma de bolo inglês untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo integral. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida. Torta de frango integral Ingredientes 2 xícaras de chá de peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 3 ovos

1/2 xícara de chá de leite desnatado

1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de manjericão para decorar

Azeite para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar Modo de preparo Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango e refogue por mais 5 minutos. Reserve. Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite desnatado, a farinha de trigo integral, a aveia, o sal e a pimenta-do-reino e bata até obter uma mistura homogênea. Junte o fermento químico e bata novamente para incorporar. Despeje metade da mistura em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo integral. Adicione o frango e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.