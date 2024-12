6 sobremesas com chia para incluir na dieta

A chia é uma semente rica em nutrientes e oferece vários benefícios à saúde, incluindo a redução do risco de doenças cardiovasculares, a regulação do açúcar no sangue, o auxílio na digestão e a prevenção à constipação. Além disso, trata-se de uma excelente fonte de proteínas, fibras e ômega 3, que ajudam a reduzir a inflamação no corpo, a manter a saúde do cérebro e do coração e a controlar o colesterol.

“Ela também proporciona mais saciedade, pois, em contato com líquido no interior do estômago, forma uma espécie de ‘gel’ que dilata o estômago, ajudando também no emagrecimento”, explica a nutricionista Roseli Rossi.