5 livros sobre o passado para curtir nas férias

Na França, com os movimentos estudantis do pós-guerra, ou no Brasil, em oposição à ditadura militar, o ano de 1968 marcou a história mundial. É neste contexto que o escritor Edvaldo Silva apresenta Beatriz, uma jovem universitária brasileira de classe média que se apaixona por Thierry, rapaz negro e filho de imigrantes. O destino deles é traçado por um forte laço que os fazem se unir à célula 27 do MR8, liderado por Carlos Marighella.

2. Clara e Vincent

Em ‘Clara e Vincent’, o autor traz uma visão humanizada da vida de Van Gogh (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)

Apesar da popularidade atual, a trajetória do Van Gogh é marcada por pobreza, relacionamentos fracassados e especulações sobre sua sanidade mental. Na contramão desses estereótipos, Sérgio Corrêa traz neste lançamento um olhar mais humanizado para um dos artistas mais célebres do século XIX. Ele mergulha nas emoções e na psique desta figura histórica com o intuito de mostrar o amor do pintor pela simplicidade da vida.