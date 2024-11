5 chás de camomila e seus benefícios para a saúde

Aprenda a preparar infusões deliciosas com essa erva para potencializar a saúde do corpo

O chá de camomila é amplamente conhecido por suas propriedades calmantes e terapêuticas, que o torna uma excelente opção para promover o bem-estar. No entanto, existem diversas variações dessa infusão com outros ingredientes, que potencializam seu efeito, oferecendo benefícios adicionais ao corpo. A seguir, confira como preparar algumas opções e melhore a sua saúde!

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a camomila e as folhas de hortelã e tampe. Deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá e disponha em uma xícara. Adoce com mel e sirva em seguida.

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a camomila e o gengibre e tampe. Deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá e disponha em um copo. Adicione o suco de limão e adoce com mel. Finalize com as pedras de gelo e sirva em seguida.

Ingredientes

1/2 maçã sem sementes e picada

sem sementes e picada 1 canela em pau

1 colher de sopa de camomila desidratada

Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a camomila, a canela e a maçã. Deixe em infusão por 15 minutos. Após, coe o chá e disponha em uma xícara. Adoce com mel e sirva em seguida.

5. Chá de camomila com folhas de louro

Essa bebida combina as propriedades calmantes e digestivas da camomila com os efeitos anti-inflamatórios e desintoxicantes do louro. Juntos, eles ajudam a aliviar o estresse, melhorar a qualidade do sono, reduzir inflamações e promover uma digestão saudável, sendo também úteis para aliviar dores musculares e articulares.

Ingredientes

1 colher de sopa de camomila desidratada

2 folhas de louro

350 ml de água

Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a camomila e as folhas de louro. Deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá e disponha em uma xícara. Adoce com mel e sirva em seguida.