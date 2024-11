Veja a previsão completa de dezembro para os 12 signos

Astróloga explica o que os astros reservam para cada nativo ao longo do último mês do ano

No início do mês, o Sol em Sagitário fará conjunção com Mercúrio e aspecto tenso com Júpiter e Saturno. Assim sendo, apesar do forte desejo de buscar os sonhos e trazer mais movimento à vida, a tendência será que surjam bloqueios, o que atrasará os planos. Posteriormente, o Sol entrará em Capricórnio e em aspecto tenso com Netuno, indicando propensão à dispersão e ao excesso de fantasias, o que poderá atrapalhar o senso prático dos nativos.

Vênus iniciará dezembro no signo de Capricórnio, em conjunção com Plutão e em aspecto tenso com Marte. Isso indica uma fase delicada para os relacionamentos. Afinal, o medo do abandono e da rejeição se fará presente, assim como a tendência a agir de maneira precipitada e impulsiva. Após, Vênus se afastará de Plutão, mas continuará em aspecto tenso com Marte, mantendo a possibilidade de conflitos nas relações.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de forma mais ou menos intensa de acordo com a maneira como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Marte seguirá em Leão e em movimento retrógrado, indicando um período importante para rever as próprias ações e prestar atenção aos movimentos do ego, pois eles poderão gerar conflitos e disputas de poder desnecessárias. Júpiter continuará em Gêmeos, sugerindo tendências favoráveis para viagens, estudos e todas as atividades que promovam a expansão do conhecimento interno e externo.

No início de dezembro, você buscará realizar seus sonhos. Será um momento favorável para investir em seus conhecimentos com o objetivo de crescer profissionalmente. Na metade do mês, você dedicará bastante energia à vida profissional. Além disso, poderá receber o reconhecimento de seus superiores ou de pessoas que admira. No entanto, procure reduzir as expectativas para evitar frustrações.

A tendência será de um mês desafiador no setor afetivo. Afinal, você irá se deparar com situações que trazem à tona medos e traumas do passado, fazendo com que aja de forma intensa e precipitada. Abalos nas relações de amizade também poderão ser sentidos, o que despertará inseguranças e o medo da exclusão. Para lidar com esses desafios, busque acolher seus desconfortos e se aproximar de pessoas que tenham ideais alinhados aos seus.

No início do mês, você terá mais energia e entusiasmo para sair da rotina, buscar novas aventuras, realizar alguma viagem ou iniciar um novo estudo. No entanto, a tendência será que surjam empecilhos, o que poderá atrapalhar ou atrasar os planos. Depois, sua atenção se voltará para os objetivos que almeja alcançar no futuro. Contudo, possíveis expectativas excessivas irão gerar frustrações. Além disso, você poderá cometer excessos ao longo de dezembro. Portanto, será importante controlar os impulsos.

No começo de dezembro, você dará mais atenção à vida afetiva, desejando construir um futuro ao lado da pessoa amada ou encontrar alguém para esse propósito. No entanto, poderão surgir algumas reviravoltas, o que afetará o relacionamento e despertará, possivelmente, o medo do abandono. Por volta da metade do mês, o cenário mudará. A tendência será de um período favorável para alinhar propósitos e ideais com a pessoa amada.

No início do mês, você enfrentará desafios. Afinal, entrará em contato com sentimentos desconfortáveis e com o lado obscuro de sua alma. Apesar dos transtornos, veja como uma oportunidade para ressignificar o que tem vivido e se libertar de padrões nocivos. Depois, por volta da metade de dezembro, uma nova fase se iniciará. Você terá mais entusiasmo e otimismo. Será um momento importante para cuidar de sua energia.

Trabalho e dinheiro

No início do mês, você buscará mais prazer na vida profissional, trabalhando com algo que goste e que traga beleza e harmonia aos seus dias. Contudo, será possível que as coisas não saiam como gostaria. Você poderá se deparar com os medos e traumas do passado, o que fará com que aja de maneira radical. Por fim, tenha cuidado com as pessoas que tentarão manipulá-lo(a) e adquira um plano B para sua carreira, pois ocorrerão possíveis mudanças significativas.

Gêmeos

O geminiano encontrará novas parcerias de trabalho e fará bons contatos (Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock)

Energia geral

Mês bastante movimentado em sua vida. Entretanto, você poderá se deparar com assuntos que pareciam resolvidos, mas que retornarão para serem analisados. Será um período importante para se dedicar ao autoconhecimento e ao desenvolvimento pessoal, reavaliando sua forma de agir e de se expressar, com o objetivo de quebrar padrões desafiadores e se alinhar com suas verdades.