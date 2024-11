Roer as unhas pode prejudicar a saúde bucal

A onicofagia, caracterizada pelo hábito compulsivo de roer, morder ou comer as unhas, é frequentemente associada ao estresse, ansiedade, medo e frustração. Quando o comportamento evolui para um vício, o indivíduo pode começar a morder também a pele ao redor das unhas, causando feridas que podem infeccionar e gerar inflamações nos dedos e nas mãos. Além disso, esse hábito facilita a transferência de bactérias das mãos para a boca, aumentando o risco de cáries e infecções na região bucal.

O professor do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera, Rafael Parteli, explica que além do tratamento odontológico e estético, o dentista deve encaminhar o paciente com esse problema para ser orientado por um profissional de psicologia.