3 orações para o Dia de Nossa Senhora das Graças

1. Oração para realizar um pedido

Eu vos saúdo, ó Maria, cheia de graça! Das vossas mãos voltadas para o mundo as graças chovem sobre nós. Nossa Senhora das Graças, vós sabeis quais as graças que são mais necessárias para nós. Mas eu vos peço, de maneira especial, que me concedas esta que vos peço com todo o fervor de minha alma (faça o seu pedido). Jesus é Todo-Poderoso e vós sois a Mãe Dele; por isto, Nossa Senhora das Graças, confio e espero alcançar o que vos peço. Amém.