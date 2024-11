7 saladas detox e refrescantes para iniciar a semana

Combine os cubos de melancia, as rodelas de pepino e o queijo feta em uma tigela grande. Acrescente as folhas de manjericão e misture suavemente. Regue com o azeite e o vinagre balsâmico. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe na geladeira por 10 minutos antes de servir.

Salada de quinoa

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de água

1 pepino cortado em cubos

1 tomate picado

1 pimentão amarelo picado

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com a água e leve ao fogo médio. Cozinhe até a quinoa ficar macia. Em uma tigela, misture a quinoa, o pepino, o tomate e o pimentão. Tempere com suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira até o momento de servir.

Salada verde

Ingredientes

1 xícara de chá de folhas de rúcula

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1 cenoura ralada

1 pepino cortado em rodelas finas

1 beterraba ralada

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de gengibre ralado

Modo de preparo

Em uma tigela grande, disponha as folhas verdes como base e adicione os legumes por cima. Em um recipiente, misture bem o suco de limão, o azeite, o gengibre ralado, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho e misture delicadamente. Sirva imediatamente.

Salada de abobrinha com hortelã e amêndoas

Ingredientes

1 abobrinha cortada em tiras finas

cortada em tiras finas 2 colheres de sopa de folhas de hortelã picadas

1/4 de xícara de chá de amêndoas laminadas e torradas

1 colher de chá de raspas de limão-siciliano

2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

Suco de 1 limão-siciliano

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Coloque as tiras de abobrinha em uma tigela e misture com as folhas de hortelã. Tempere com o azeite, o suco de limão, as raspas de limão-siciliano, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa com cuidado para não quebrar as tiras. Finalize com as amêndoas laminadas por cima e sirva imediatamente.