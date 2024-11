7 motivos pelos quais o gato lambe o tutor 

Os gatos muitas vezes lambem seus tutores como uma forma de mostrar carinho. Esse comportamento é herdado da convivência com outros bichanos, quando eles se lambem mutuamente para reforçar vínculos sociais. Com esse gesto, o felino está reforçando o laço que compartilha com você e demonstrando que confia e gosta da sua companhia. Para retribuir, você pode oferecer carinhos, brincadeiras ou até um petisco.

2. Marcação de território

A língua do gato, além de áspera, carrega substâncias que contêm o odor individual do animal. Ao lamber o tutor, ele pode estar marcando você como parte do seu território. Esse comportamento é um reflexo do instinto de marcar objetos ou seres com seu cheiro para reforçar que pertencem ao seu espaço seguro.

3. Busca de atenção

Um gato que lambe o tutor pode estar tentando chamar a atenção. Esse gesto pode vir acompanhado de miados ou outros sinais de que ele quer algo, seja carinho, brincadeira ou comida. É importante observar o contexto em que isso ocorre.

4. Instinto maternal ou fraternal

Lambidas também podem ser uma forma de expressão instintiva de cuidado. Gatas costumam lamber seus filhotes para mantê-los limpos e protegidos, e bichanos adultos podem reproduzir esse comportamento com o tutor. Isso indica que ele sente um forte laço protetor com você, como se estivesse cuidando do seu bem-estar.