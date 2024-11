6 receitas práticas e econômicas com filé suíno

A carne suína é rica em proteínas, ferro, zinco, selênio e vitamina B6, necessários para manter a saúde do corpo. Versátil, pode ser combinada com diversos ingredientes. Uma excelente opção para servir com molhos e temperos, essa carne, além de saborosa, é uma alternativa econômica e fácil de preparar. Por isso, confira 6 receitas irresistíveis com filé suíno para variar o cardápio!

Filé suíno com mel

Ingredientes

1 filé suíno

2 colheres de sopa de alecrim picado

2 colheres de sopa de mel

300 ml de vinho tinto

1/2 xícara de chá de molho de soja

de soja 1 cebola descascada e cortada em cubos

6 dentes de alho descascados e amassados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque o vinho, o alecrim, a cebola, o alho, o molho de soja e o sal e misture. Disponha o filé e espalhe a mistura sobre ele. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 4 horas. Após, retire o plástico-filme e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Com cuidado, retire o filé do forno, passe o mel sobre a carne e leve novamente ao forno até dourar. Sirva em seguida.