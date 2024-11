Veja como se preparar para o último Mercúrio retrógrado do ano

Veja como encontrar formas mais conscientes e estratégicas de lidar com os desafios do período

Astrologicamente, Mercúrio é conhecido como o planeta da comunicação, inteligência, tecnologia e das viagens. Quando está em retrogradação, a partir do dia 25 de novembro, visto da Terra, parece se mover para trás no céu. Esse movimento aparente é uma ilusão de ótica causada pelas diferentes velocidades orbitais dos dois astros.

No entanto, na astrologia, esse fenômeno é considerado um período em que as áreas regidas pelo planeta podem experimentar desafios ou disfuncionalidades. Segundo Deborah de Obá, consultora esotérica da iQuilibrio, o período de Mercúrio retrógrado, que ocorre várias vezes ao ano, muitos relatam problemas com comunicação, e isso se estende até para os meios eletrônicos.