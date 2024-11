6 simpatias infalíveis para dormir bem

Uma noite de sono tranquila e relaxante é essencial para manter a saúde física e mental do corpo. No entanto, muitas pessoas enfrentam desafios para espantar a insônia e dormir bem. A boa notícia é que a espiritualidade pode ajudar neste quesito, pois, além de alguns hábitos, as simpatias podem abrir caminho para um descanso tranquilo, permitindo que o corpo e a mente repousem adequadamente.

1. Banho de ervas

Prepare um banho com ervas como camomila, lavanda e melissa. Após o banho de higiene, despeje a mistura de ervas do pescoço para baixo, enquanto visualiza a energia negativa sendo removida do seu corpo. A espiritualista Kélida Marques explica: “Esse banho auxilia na purificação e no relaxamento do corpo, promovendo uma sensação de tranquilidade, ideal para uma noite de sono reparadora”.