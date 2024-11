Veja como ficar muito tempo sentado afeta a saúde do coração

Obesidade e ganho de peso;

Aumento do risco de desenvolver diabetes tipo 2;

Dores nas costas e no pescoço;

Maior risco de ter trombose venosa profunda (TVP).

Limite de tempo para ficar sentado sem prejudicar o coração

Um estudo realizado por pesquisadores do Hospital Geral de Massachusetts e publicado no Journal of the American College of Cardiology (JACC) mostrou que existe um limite de tempo para ficar sentado sem prejudicar o coração. Os pesquisadores analisaram dados de rastreadores de atividade física de quase 90 mil britânicos ao longo de sete dias, apontando que, em média, as pessoas passam 9,4 horas por dia sentadas.

Conforme a publicação, o risco de insuficiência cardíaca, ataque cardíaco ou derrame aumenta para quem ultrapassa 10,5 horas por dia sentado, reclinado ou deitado, mesmo cumprindo a recomendação de 150 minutos semanais de exercícios moderados a vigorosos.