Chás e infusões favorecem a saúde do corpo (Imagem: Madeleine Steinbach | Shutterstock) Crédito: EdiCase

Certos chás e infusões podem ser excelentes aliados no processo de emagrecimento e na promoção da saúde de forma geral. Isso porque eles atuam acelerando o metabolismo, promovendo a eliminação de toxinas e líquidos retidos, além de fornecerem importantes antioxidantes que ajudam a prevenir o envelhecimento precoce e a proteger o organismo contra doenças. Alguns também têm a capacidade de melhorar a digestão, reduzir a inflamação e ajudar no controle de níveis de colesterol e pressão arterial. Quando consumidos de forma equilibrada e aliados a uma dieta saudável e à prática regular de atividades físicas, os chás podem contribuir significativamente para o bem-estar físico.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Veja, abaixo, 11 chás e infusões para melhorar a saúde e ajudar a emagrecer!

1. Chá de dente-de-leão O dente-de-leão é um excelente desintoxicante, apoia a saúde do fígado e rins, ajudando o corpo a eliminar toxinas. É rico em vitaminas A, C e K, além de minerais como potássio, que ajudam a regular o equilíbrio hídrico. Além disso, conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, da resolução que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá outras providências, a decocção do dente-de-leão pode ser usada contra distúrbios digestivos. Ingredientes 1 colher de chá de folhas secas de dente-de-leão

240 ml de água

Mel a gosto Modo de preparo Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de dente-de-leão. Deixe em infusão por 5 a 10 minutos. Coe e adoce com mel. Sirva em seguida.

2. Chá de hibisco Segundo a Dra. Vanessa Suemy Fujihara Alonso, professora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, as propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias são um destaque do hibisco. “Ele é rico em antocianinas, vitaminas do complexo B e C, ferro, fibras e polifenóis e, quando inserido em uma dieta balanceada, somado a hábitos de vida saudáveis, pode trazer diversos benefícios à saúde”, esclarece. Ingredientes 1 colher de sopa de flores secas de hibisco

240 ml de água

Mel a gosto Modo de preparo Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as flores secas de hibisco. Tampe a panela e deixe em infusão por 5 a 10 minutos, dependendo da intensidade desejada. Coe e adoce com mel. Sirva quente. 3. Chá de canela A canela tem propriedades termogênicas e anti-inflamatórias. Além disso, ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, reduzindo picos de fome e o armazenamento de gordura abdominal.

Ingredientes 1 canela em pau

240 ml de água

Mel a gosto Modo de preparo Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a canela em pau e deixe ferver por 5 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe em infusão por 2 a 3 minutos. Coe e adoce com mel. Sirva quente. 4. Chá de gengibre O gengibre possui compostos bioativos, como gingerol, que têm efeito anti-inflamatório e antioxidante. O chá acelera o metabolismo, alivia náuseas e estimula a termogênese, ajudando na queima de calorias. Ingredientes 1 pedaço de gengibre cortado em fatias finas

480 ml de água

Mel a gosto Modo de preparo Coloque as fatias de gengibre em uma panela, cubra com a água e leve ao fogo médio. Ferva por 10 minutos. Desligue o fogo, coe o chá e transfira para uma xícara. Adoce com mel e sirva em seguida.

O chá de cavalinha é um diurético natural (Imagem: OKcamera | Shutterstock) 5. Chá de cavalinha O chá de cavalinha é um diurético natural que ajuda a combater a retenção de líquidos e a eliminar toxinas do corpo. É rico em silício, que auxilia no fortalecimento das unhas e cabelos e melhora a elasticidade da pele. Ingredientes 1 colher de sopa de cavalinha seca

240 ml de água

Mel e limão a gosto Modo de preparo Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a cavalinha seca e tampe. Deixe em infusão por 5 a 10 minutos, dependendo da intensidade desejada. Coe e transfira para uma xícara. Adoce com mel e adicione algumas gotas de limão. Sirva em seguida.