Saiba como a atividade física ajuda a melhorar a imunidade

É comum ouvir dizer que exercícios fazem bem à saúde e ajudam a prevenir diversas doenças. De acordo com o personal trainer Emerson Vilela, atividades físicas melhoram a capacidade cardiovascular e cardiorrespiratória. “Além do ganho de massa magra e diminuição da gordura, o exercício físico melhora o humor, diminui o estresse, combate o sedentarismo e melhora o desempenho em várias atividades”, acrescenta.

Diversas pesquisas têm mostrado que os exercícios físicos também são ótimos aliados do sistema imunológico, desde que praticados na medida certa. “Quando realizamos exercícios físicos e aumentamos a frequência cardíaca, estimulamos uma reação química chamada catecolaminas. Esta reação faz aumentar o número de leucócitos – glóbulos brancos do sangue, responsáveis pela defesa natural do nosso organismo”, explica Emerson Vilela.