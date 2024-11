Costelinha de porco com barbecue (Imagem: dioimagens | ShutterStock) Crédito: EdiCase

O forno é uma excelente opção para preparar receitas deliciosas para a família aos domingos. Com ele, é possível criar uma variedade de pratos que agradam a todos, como assados, massas e gratinados. Além de proporcionar sabores mais intensos e texturas especiais, permite cozinhar de forma prática e eficiente, enquanto o aroma se espalha pela casa, criando um clima aconchegante. Abaixo, confira 7 receitas de forno para o almoço de domingo!

de porco 1 xícara de chá de molho barbecue

1 colher de sopa de açúcar mascavo

1 colher de sopa de mostarda dijon

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma tigela, misture o molho barbecue, o açúcar mascavo, a mostarda, o sal e a pimenta-do-reino. Passe o molho na costelinha de porco e coloque-a em uma assadeira. Leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 1 hora e 30 minutos, ou até que a costelinha esteja macia e dourada. Vire a costelinha na metade do tempo para assar por igual. Sirva em seguida.

Frango assado com legumes Ingredientes 1 kg de coxa e sobrecoxa de frango

6 batatas cortadas em cubos

2 cenouras cortadas em rodelas

cortadas em rodelas 1 cebola cortada em pedaços

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de alecrim

1 colher de sopa de páprica doce

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma tigela, misture as batatas, as cenouras, a cebola e o alho. Tempere com sal, pimenta-do-reino, alecrim, páprica e azeite. Disponha os pedaços de frango em uma assadeira e coloque os legumes ao redor. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 50 minutos, ou até que o frango esteja cozido e os legumes estejam macios. Sirva em seguida. Filé de merluza com batatas Ingredientes 4 filés de merluza

4 batatas cortadas em rodelas finas

2 tomates cortados em rodelas

1 cebola cortada em rodelas

2 dentes de alho picados

Suco de 1 limão

Ervas frescas, sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em um recipiente tempere os filés de peixe com suco de limão, sal, pimenta-do-reino e azeite. Deixe descansar por 10 minutos para absorver os temperos. Em uma assadeira ou refratário, espalhe um fio de azeite no fundo. Coloque as batatas, formando uma camada. Tempere com uma pitada de sal e pimenta-do-reino. Sobre as batatas, coloque a cebola, o alho e os tomates. Coloque os filés de peixe temperados por cima dos vegetais. Regue com mais um fio de azeite e adicione as ervas frescas picadas. Cubra a assadeira com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 minutos. Depois, retire o papel-alumínio e deixe assar por mais 10 a 15 minutos, ou até que as batatas estejam macias e o peixe, cozido. Sirva em seguida.

Pernil assado com molho de laranja Ingredientes 1 peça de pernil

Suco de 4 laranjas

4 dentes de alho picados

1 cebola picada

1 ramo de alecrim

1 ramo de tomilho

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de vinho branco Modo de preparo Em uma tigela grande, misture o suco de laranja, o alho, a cebola, o alecrim, o tomilho, o sal, a pimenta-do-reino e o azeite de oliva. Coloque o pernil nessa mistura e deixe marinar por pelo menos 4 horas, de preferência de um dia para o outro na geladeira, para pegar bem o sabor. Coloque o pernil em uma assadeira grande e regue com a marinada. Adicione o vinho branco à assadeira para dar um toque especial. Cubra a assadeira com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 2 horas, regando ocasionalmente com o caldo da marinada. Após 2 horas, retire o papel-alumínio e aumente a temperatura do forno para 220°C. Asse por mais 30 a 40 minutos ou até que o pernil fique bem dourado e macio. Retire do forno e deixe descansar por cerca de 10 minutos antes de fatiar. Sirva com o molho que se formou na assadeira.

Lasanha à bolonhesa (Imagem: Tatiana Bralnina | Shutterstock) Lasanha à bolonhesa Ingredientes 500 g de carne moída

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

340 g de molho de tomate

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

200 g de massa para lasanha

500 g de queijo muçarela ralado Modo de preparo Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Em seguida, adicione a carne e refogue até que ela perca a cor avermelhada. Adicione o molho de tomate, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Cozinhe por 5 minutos. Em uma assadeira, coloque uma camada de molho, seguida de uma camada de massa e outra de muçarela. Repita as camadas até que os ingredientes acabem. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 minutos. Sirva em seguida. Torta de frango com massa folhada Ingredientes 300 g de massa folhada

1 peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

300 g de palmito picado

1/2 xícara de chá de molho de tomate

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 gema de ovo para pincelar Modo de preparo Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Adicione o frango desfiado, o palmito, o molho de tomate, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e cozinhe por 7 minutos. Forre uma forma de torta, untada com azeite, com a massa folhada e coloque o recheio de frango por cima. Feche a torta com outra camada de massa folhada e pincele com a gema. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até que a massa esteja dourada e crocante. Sirva em seguida.