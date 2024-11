15 flores que atraem prosperidade, proteção e boas energias

Cada flor é um canal de poder e cura que, ao ser compreendido, revela sua propriedades mágicas (Imagem:Masson | Shutterstock) Crédito: EdiCase

As flores são muito mais do que simples ornamentos, dentro da prática da bruxaria natural, elas representam uma conexão direta com a mãe Terra e com a energia divina do universo. Cada flor é um canal de poder e cura, um presente da natureza que, ao ser compreendido e utilizado com respeito, revela suas propriedades mágicas para harmonizar, proteger e transformar nossos ambientes e nossa própria energia. Por isso, confira algumas das flores mais poderosas e suas aplicações mágicas e espirituais para você integrá-las no seu cotidiano e fortalecer sua conexão com o sagrado. Confira:

1. Acácia A acácia afasta pesadelos e protege o sono (Imagem: Sergey Dudikov | Shutterstock)

A acácia é conhecida por afastar pesadelos e proteger o sono. Colocar um galho de acácia debaixo do travesseiro é uma prática antiga para quem deseja dormir bem e com paz de espírito, livre de energias perturbadoras que possam interferir no descanso. 2. Angélica A angélica, também conhecida como “flor dos anjos”, possui forte poder de proteção e limpeza. Em sua forma seca, é eficaz para exorcizar ambientes carregados de energia negativa. Polvilhada em pó nos quatro cantos da casa, ela cria um escudo de proteção. Em banhos, é rejuvenescedora e traz benefícios para a saúde, promovendo uma renovação energética e física. 3. Amor-Perfeito A flor amor-perfeito é ideal para fortalecer o romance e a harmonia nos relacionamentos (Imagem: Kabar | Shutterstock)

Esta flor delicada é ideal para fortalecer o romance e a harmonia nos relacionamentos. Seu poder estende-se também à memória e ao trabalho, proporcionando clareza mental e foco. Um arranjo de amor-perfeito em casa cria um ambiente acolhedor e harmônico, favorecendo o entendimento e a paz. 4. Calêndula A calêndula é uma aliada poderosa para resolver problemas e trazer soluções, especialmente quando colocada sob o travesseiro à noite. Além disso, a pasta feita com suas flores possui propriedades curativas para a pele, ajudando na cicatrização de feridas. Uma guirlanda de calêndula na entrada da casa é excelente para impedir a entrada de energias negativas. 5. Camélia A camélia é uma flor ligada à prosperidade financeira (Imagem: Kazu Inou | Shutterstock)

A camélia é uma flor ligada à prosperidade financeira. Durante a lua crescente, colocar uma flor de camélia na carteira é um ritual simples e eficiente para atrair fortuna e abundância, ideal para quem deseja fortalecer sua energia financeira. 6. Camomila Conhecida por seu poder calmante, a camomila é uma flor multifuncional. Seu banho é usado para atrair o amor, enquanto seu chá alivia cólicas e dores reumáticas. A camomila também tem propriedades antiespasmódicas e soníferas, sendo um remédio natural para quem busca paz e relaxamento. 7. Dama-da-Noite A dama-da-noite possui a capacidade de acalmar as emoções e equilibrar a agressividade (Imagem: Shamils | Shutterstock)

Essa flor noturna possui a capacidade de acalmar as emoções e equilibrar a agressividade. Ter uma planta de dama-da-noite em casa ajuda a suavizar o ambiente e as interações, tornando-o ideal para momentos de introspecção e de cura emocional. 8. Dente-de-Leão O dente-de-leão é famoso por seu ritual simbólico: soprar suas sementes enquanto visualiza um desejo ou mensagem. Esse ato carrega a intenção e a entrega ao universo, sendo um gesto mágico e poético para comunicar amor, carinho ou pedidos a uma pessoa amada. 9. Gerânio Os gerânios são poderosas flores de proteção (Imagem: BeautybyLili | Shutterstock)