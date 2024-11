Horóscopo semanal: previsão dos signos de 18 a 24 de novembro de 2024

O desejo de sair da rotina e viver novas aventuras se mostrará presente nesta semana (Imagem: WhataWin | Shutterstock) Crédito: EdiCase

O Sol seguirá em aspecto tenso com Urano e caminhará do signo de Escorpião para o de Sagitário. Isso indicará energias intensas, em que será necessário conter os impulsos, mas também se abrir para oportunidades que tenderão a ocorrer. Mercúrio em Sagitário continuará em aspecto tenso com Júpiter, sugerindo que a mente estará mais ativa e que o desejo de sair da rotina e viver novas aventuras se mostrará presente. Contudo, será necessário organizar os pensamentos para evitar impulsos.

Vênus em Capricórnio fará aspecto favorável com Saturno, indicando uma boa fase para organizar os sentimentos e as relações. No entanto, a tensão de Vênus com Marte no meio da semana poderá aumentar a propensão a conflitos nos relacionamentos.

Marte em Leão seguirá em aspecto tenso com Plutão, apontando que o ego será confrontado pelo contato com as sombras e os medos mais profundos. Apesar dos desafios, essa situação poderá gerar profunda transformação e libertação de comportamentos autocentrados. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um. Áries O ariano deverá se dedicar a trabalhar com mais amor nesta semana (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Nesta semana, você se conectará com o lado obscuro da sua alma. Apesar dos desconfortos, lembre-se que esta será uma fase necessária para ressignificar as suas dores e se libertar de padrões nocivos. Todavia, busque acalmar os ânimos e evitar agir de maneira precipitada e impulsiva. Além disso, haverá possíveis imprevistos e reviravoltas, especialmente no setor financeiro. Portanto, prepare-se para isso. Tenha cuidado também com a propensão a se deixar levar pelo impulso do ego. No campo profissional, procure realizar parcerias, bem como se dedicar a fazer o seu trabalho com mais amor ou trabalhar com algo de que gosta. Touro O taurino buscará cuidar do que habita nas profundezas do seu interior (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Você entrará em uma nova fase, na qual buscará cuidar do que habita as profundezas do seu interior, iluminando as sombras e se tornando mais consciente dos padrões nocivos que geram sofrimento. A tendência será de uma fase desconfortável, porém necessária para ressignificar o que viveu. Ainda nesta semana, haverá a possibilidade de reviravoltas. Nesse contexto, use a criatividade e a intuição para lidar com elas. Por outro lado, o período será favorável no setor afetivo. Você poderá viver dias alegres e divertidos com a pessoa amada. Considere, ainda, se dedicar a estudar algo de que gosta, bem como melhorar a autoestima. No ambiente familiar, poderão ocorrer conflitos bastante desconfortáveis. Gêmeos O geminiano buscará encontrar mais equilíbrio e harmonia nos relacionamentos (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Você buscará encontrar mais equilíbrio e harmonia em seus relacionamentos. No entanto, será possível que se depare com imprevistos e mudanças repentinas, o que irá gerar tensões, conflitos e, até mesmo, rompimentos. No caso, evite agir de maneira precipitada e procure respeitar a liberdade do outro. Desse modo, a sua também será respeitada e você poderá encontrar mais estabilidade no amor. Ainda nesta fase, a tendência será que o setor social fique bastante movimentado. O desejo de sair da rotina e conhecer novas pessoas estará em alta. Entretanto, situações que despertam medos e inseguranças também poderão estar presentes. Câncer O canceriano deverá usar a intuição para lidar com os movimentos inesperados (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)