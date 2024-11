Dicas para perder peso e ganhar massa muscular ao mesmo tempo

Cuidado com a alimentação e prática de atividade física são pontos importantes para alcançar esse objetivo

A perda de peso e o ganho de massa muscular estão entre os objetivos mais comuns para muitas pessoas. Seja por motivos estéticos, como o desejo de um corpo mais esculpido e tonificado, ou por questões de saúde, como o fortalecimento muscular e a prevenção de doenças, essas metas são frequentemente procuradas.

Segundo o nutrólogo Dr. Thiago Volpi, idealizador do Espaço Volpi, é possível perder peso e ganhar massa muscular ao mesmo tempo, desde que se adote a abordagem certa, considerando as particularidades de cada paciente. “É possível perder peso e, ao mesmo tempo, ganhar músculos, porque as vias metabólicas são diferentes”, comenta.