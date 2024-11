6 cursos importantes para o desenvolvimento profissional

Para quem busca cargos de supervisão ou gestão, um curso em liderança e gestão de pessoas é essencial. Ele oferece insights sobre motivação, delegação e como construir equipes de alto desempenho. De acordo também com os dados da PageGroup, 33% dos líderes de grandes empresas na América Latina consideram a liderança a habilidade comportamental mais difícil de ser encontrada. Aprender a gerenciar talentos de forma estratégica e promover um ambiente de trabalho positivo são competências que diferenciam líderes estratégicos no mercado.

6. Negociação e influência

Saber negociar é essencial para quem busca as melhores condições no trabalho ou quer aprimorar a interação com parceiros e clientes. O curso aborda técnicas de persuasão e estratégias de influência, capacitando o indivíduo a fazer a negociação de forma ética e eficaz. Com isso, é possível conquistar melhores resultados e fortalecer relacionamentos comerciais.