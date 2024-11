5 melhores chás para desinchar o corpo

Veja como essas infusões podem beneficiar a saúde do corpo e aumentar o bem-estar

Além do acompanhamento médico e da adoção de hábitos saudáveis, como uma alimentação equilibrada e prática regular de atividades físicas, os chás também podem contribuir para desinchar o corpo. Isso porque algumas infusões possuem propriedades diuréticas e anti-inflamatórias que ajudam a reduzir a retenção de líquidos. Veja abaixo!

A retenção de líquidos é um incômodo comum que pode afetar a qualidade de vida e deixar o corpo com sensação de inchaço. Além de causar desconforto, pode ser resultado de diversos fatores, como desequilíbrios hormonais, estresse, alimentação inadequada, falta de sono e atividade física insuficiente.

O chá de hibisco é um dos mais conhecidos quando o assunto é reduzir o inchaço. Isso se deve ao seu efeito diurético, que ajuda a eliminar o excesso de líquidos no corpo, sem prejudicar a hidratação. Além disso, ele contém antocianinas e flavonoides, compostos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que também auxiliam na redução da retenção de líquidos.

Ingredientes

3 colheres de sopa de folhas secas de hibisco

250 ml de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione as folhas de hibisco e ferva por 7 minutos. Desligue o fogo e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

2. Chá de cavalinha

O chá de cavalinha é um potente diurético, pois ajuda a aumentar a produção de urina e a promover a eliminação de toxinas do corpo. Isso pode ser especialmente benéfico para pessoas com retenção de líquido ou problemas urinários. Além disso, essa bebida é ideal para quem sofre com inchaços relacionados ao ciclo menstrual.

Ingredientes

1 colher de sopa de cavalinha seca

seca 250 ml de água

Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a cavalinha e deixe em infusão por 5 minutos. Após, coe e adoce com mel. Sirva em seguida.