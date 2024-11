Veja a importância de escovar os pelos dos animais

Além do banho, outro cuidado essencial com a pelagem dos animais é a escovação. Enquanto o banho limpa profundamente, removendo sujeiras e resíduos acumulados, a escovação atua como uma manutenção contínua da saúde e beleza dos pelos.

Frequência de escovação ideal

A frequência da escovação varia de acordo com a espécie e a individualidade de cada pet, e não há um horário ideal. A Dra. Ana Carolina Luiz recomenda que o momento seja adaptado à rotina da família e à aceitação do animal. “No caso dos felinos, a escovação deve ser uma atividade agradável e não estressante. Escolher escovas com cerdas macias e escovar no sentido do crescimento do pelo ajuda a manter o animal confortável”, orienta a veterinária.

Benefícios da escovação para os animais

Além de manter a pelagem em boas condições, a escovação traz benefícios adicionais. “Esse cuidado estimula a circulação sanguínea ao redor da pele, o que ajuda a nutrir e hidratar os pelos, promovendo um crescimento saudável. A prática ainda contribui para evitar o acúmulo de fungos e bactérias patogênicas”, destaca a Dra. Ana Carolina Luiz. Segundo a especialista, a escovação é uma excelente oportunidade de proporcionar um momento de carinho e relaxamento para o pet, fortalecendo o vínculo com o tutor.

Por Bianca Lodi Rieg