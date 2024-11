Abobrinha recheada com carne moída (Imagem: from my point of view | Shutterstock) Crédito: EdiCase

A carne moída é uma proteína extremamente versátil, perfeita para criar uma grande variedade de receitas práticas e saborosas, especialmente para quem procura um almoço simples e gostoso. Por ser fácil de temperar e combinar com outros ingredientes, ela se adapta a variadas preparações. Por isso, a seguir, confira 5 receitas práticas com carne moída para o almoço! Abobrinha recheada com carne moída Ingredientes 4 abobrinhas

300 g de carne moída

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate sem sementes e picado

1/2 xícara de chá de molho de tomate

Azeite, salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de páprica

1/2 xícara de queijo parmesão ralado Modo de preparo Lave bem as abobrinhas e corte-as ao meio no sentido do comprimento. Com uma colher, retire o miolo das abobrinhas, formando barquinhas. Reserve o miolo para usar no recheio. Em uma panela, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente a carne moída e cozinhe até que esteja bem soltinha e dourada. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Pique o miolo da abobrinha e junte à carne refogada. Adicione também o tomate picado e cozinhe por alguns minutos até que tudo esteja bem incorporado. Tempere a mistura com sal, pimenta-do-reino e páprica. Acrescente o molho de tomate e cozinhe por mais 5 minutos.

Recheie cada metade de abobrinha com a mistura de carne moída e coloque-as em uma assadeira levemente untada com azeite. Salpique o queijo ralado sobre as abobrinhas recheadas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 a 25 minutos. Sirva em seguida. Arroz de forno com carne moída Ingredientes 2 xícaras de chá de arroz cozido

500 g de carne moída

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate sem sementes e picado

1/2 xícara de chá de ervilha

1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 xícara de chá de azeitona picada

Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 xícara de chá de molho de tomate

1 xícara de queijo muçarela ralado

1 colher de sopa de azeite

Azeite para untar Modo de preparo Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Adicione a carne moída e cozinhe até que esteja bem soltinha e dourada. Junte o tomate, a ervilha, o milho-verde e as azeitonas à carne moída. Tempere com sal e pimenta-do-reino e mexa bem. Adicione o molho de tomate e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e acrescente a salsinha. Em uma assadeira untada com azeite, faça uma camada de arroz cozido, espalhando uniformemente. Coloque a mistura de carne moída sobre o arroz e espalhe. Finalize com o queijo ralado por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Kibe de forno (Imagem: bnetto | Shutterstock) Kibe de forno Ingredientes 500 g de carne moída

250 g de trigo para kibe

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de hortelã picada

1/2 xícara de chá de salsinha e cebolinha picadas

1 tomate picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de cominho

1 colher de sopa de azeite

1 xícara de chá de água gelada

Azeite para untar

Água quente para hidratar o trigo Modo de preparo Coloque o trigo para kibe em uma tigela e cubra com água quente. Deixe descansar por cerca de 30 minutos ou até que o trigo absorva a água e fique macio. Escorra e esprema o excesso de água com as mãos. Em uma tigela grande, misture a carne moída com o trigo hidratado, a cebola, o alho, a hortelã, a salsinha, a cebolinha e o tomate. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cominho. Adicione o azeite e a água gelada para dar umidade e deixe a mistura homogênea. Unte uma assadeira com azeite. Coloque a mistura de kibe e pressione com as mãos para nivelar, deixando a superfície uniforme. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 a 40 minutos, ou até que o kibe esteja dourado. Sirva em seguida.

Carne moída com espinafre e ricota Ingredientes 500 g de carne moída

Folhas de 1 maço de espinafre

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de ricota esfarelada

Azeite, noz-moscada em pó, salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o espinafre rapidamente até murchar. Retire o espinafre da frigideira, deixe esfriar um pouco, esprema para retirar o excesso de líquido e pique-o. Reserve. Na mesma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Adicione a carne moída e cozinhe até que esteja bem soltinha e dourada. Acrescente o espinafre picado à carne moída e misture bem. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Desligue o fogo e misture a ricota esfarelada na carne moída com espinafre. Finalize com a salsinha e sirva em seguida. Rocambole de carne moída Ingredientes 500 g de carne moída

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 ovo

1/2 xícara de chá de farinha de rosca

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de páprica

1 colher de sopa de salsinha picada

200 g de presunto fatiado

200 g de muçarela fatiada

Azeite para untar e pincelar Modo de preparo Em uma tigela, coloque a carne moída, a cebola, o alho, o ovo, a farinha de rosca, o sal, a pimenta-do-reino, a páprica e a salsinha. Misture bem até obter uma massa homogênea. Coloque a mistura de carne sobre uma folha de papel-manteiga untada com azeite. Pressione e espalhe a carne com as mãos, formando um retângulo com aproximadamente 1 cm de espessura. Distribua as fatias de presunto sobre a carne, deixando uma borda de cerca de 2 cm nas laterais. Em seguida, cubra com as fatias de muçarela. Com a ajuda do papel-manteiga, enrole o rocambole a partir de uma das extremidades, formando um cilindro. Feche bem as laterais para evitar que o recheio escape.