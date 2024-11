4 mitos sobre alimentação e ganho de massa muscular

A massa muscular desempenha um papel fundamental na manutenção da saúde geral e do bem-estar ao longo da vida. Ela é essencial não apenas para a força e a mobilidade, mas também para o suporte ao metabolismo, uma vez que músculos ativos ajudam a regular o gasto calórico e o equilíbrio energético, facilitando a manutenção de um peso saudável.

Além disso, a massa muscular contribui para a proteção dos ossos e articulações, reduzindo o risco de lesões e ajudando na prevenção de doenças como osteoporose e sarcopenia (perda de massa muscular relacionada à idade).

Neste contexto, a crescente busca pelo desenvolvimento de massa muscular tem refletido no mercado nacional, com a ampliação no número de academias e disponibilização de cada vez mais alternativas de dietas que prometem auxiliar de forma facilitada no processo conhecido como “construção do shape”.