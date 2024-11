3 passos da radiestesia para cirurgias bem-sucedidas

Porém, existem também complicações do pós-operatório, como tromboses, embolia pulmonar e problemas respiratórios. Contudo, há alternativas para se proteger toda vez que for passar por qualquer tipo de cirurgia. A terapeuta holística Mariana Tortella ensina um tratamento com a radiestesia para proteger o campo energético e ter um procedimento cirúrgico bem-sucedido, que pode ser aplicado em qualquer pessoa, desde bebês a idosos.

No centro do gráfico, coloque o comando, que é nada mais que um papel escrito com caneta preta “ proteção durante cirurgia [nome do procedimento]”, juntamente a uma foto 3×4 atualizada da pessoa a se operar. Esse gráfico deve ser desmontado quando o paciente chegar à sua casa do hospital.

Passo 2: Sucesso na cirurgia

O passo dois envolve montar outros tipos de gráficos para evitar qualquer eventualidade negativa, tanto durante o procedimento cirúrgico quanto no resultado do pós-operatório. Os gráficos podem ser o Amiens, o Programador Físico ou a Pirâmide Plana. Dentro de um desses, acrescente também a foto 3×4 do paciente, junto a um novo comando escrito “sucesso e satisfação com a cirurgia [nome do procedimento]”.

Mariana Tortella diz que esses gráficos devem ser desmontados em um tempo certo, que vai ser indicado no relógio radiestésico, com o auxílio de um pêndulo, principal instrumento de trabalho da radiestesia. “Com o auxílio do relógio radiestésico, um gráfico com informações de tempo, facilmente encontrado na internet, identifique com a ajuda do pêndulo o tempo pelo qual aquele gráfico deve ficar montado. Para isso, sente-se confortavelmente em uma cadeira, segure o pêndulo em uma das mãos com o cotovelo apoiado e, com concentração, pergunte ao pêndulo quanto tempo deixar o gráfico montado”, ensina.

Passo 3: Recuperação do pós-cirúrgico

O último passo envolve a recuperação do paciente no pós-cirúrgico. Aqui, você pode utilizar o gráfico radiônico Alta Vitalidade. O objetivo é acelerar a recuperação do corpo físico de forma saudável. Mais uma vez, acrescente no centro do Alta Vitalidade a foto 3×4 do paciente com o comando do que você precisa, por exemplo: cicatrização, desinchar, eliminar dor etc. Pendule novamente, como ensinado acima, quantos dias esse gráfico deve permanecer montado.