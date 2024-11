4 dicas para incluir o trigo na alimentação de forma saudável

Para quem busca opções saudáveis, Clariana Colaço recomenda dar preferência a produtos de trigo integral, como pães e massas integrais, e experimentar receitas que combinem o cereal com outros grãos e vegetais, o que potencializa seu valor nutricional. Além disso, ela sugere variar as fontes de carboidratos para garantir uma dieta mais rica e balanceada.

Segundo a nutricionista Clariana Colaço, o consumo de trigo integral em substituição ao trigo refinado traz uma série de benefícios ao organismo. “A versão integral preserva as fibras e diversos nutrientes que são eliminados durante o processo de refinamento. Essas fibras auxiliam na saciedade e ajudam a manter o intestino funcionando bem, sendo fundamentais para a saúde digestiva”.

No Dia Nacional do Trigo, celebrado em 10 de novembro, destaca-se a importância de incluir esse cereal milenar na alimentação de forma equilibrada e nutritiva. O trigo é uma das principais fontes de carboidratos, essencial para fornecer energia ao organismo, mas pode ser aliado ou vilão, dependendo da maneira como é consumido.

Prepare biscoitos caseiros com farinha de trigo integral, aveia e pedacinhos de frutas secas ou sementes. Esse lanche é prático e ideal para o meio da tarde, oferecendo energia e saciedade sem picos de açúcar no sangue.

Experimente começar o dia com uma panqueca de trigo integral. A farinha integral adiciona mais fibras à refeição e ajuda a prolongar a sensação de saciedade. Combine com frutas frescas e um toque de mel para uma refeição equilibrada e nutritiva.

3. Almoço: salada de tabule integral

No almoço, acrescente uma salada de tabule integral como acompanhamento. Feita com trigo integral hidratado, tomate, pepino, cebola, salsinha e hortelã, ela é refrescante e uma ótima fonte de fibras, vitaminas e minerais.

4. Jantar: massa integral com legumes salteados

Troque a massa comum pela versão integral no jantar e combine com legumes variados salteados no azeite. Essa substituição ajuda a controlar o índice glicêmico e fornece carboidratos complexos, promovendo uma digestão mais lenta e saciedade.

“Essas ideias mostram como incluir o trigo integral nas refeições diárias de maneira prática e variada, ajudando a promover uma alimentação rica em nutrientes e fibras ao longo da semana”, explica Clariana Colaço.