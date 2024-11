11 curiosidades sobre o signo de Escorpião

Os escorpianos são conhecidos por suas características intensas, profundas e transformadoras (Imagem: Zaytseva Larisa | Shutterstock) Crédito: EdiCase

Escorpião é o oitavo signo do zodíaco e pertence ao grupo dos signos fixos, representando estabilidade e persistência em suas ações e ideais. É regido por Plutão, o planeta da transformação, e co-regido por Marte, associado à energia e à determinação. No Mapa Astral, governa a Casa 8, ligada aos temas de renascimento, mistérios e relações profundas. Representado pelo símbolo do escorpião, as pessoas deste signo são conhecidas por sua intensidade emocional, profundidade e capacidade de transformação. Escorpianos geralmente possuem uma personalidade enigmática, marcada por um forte desejo de desvendar verdades e lidar com as próprias sombras, sendo mestres em processos de renovação pessoal.

A seguir, confira outras curiosidades sobre os nativos de Escorpião!

1. Intensidade e paixão As pessoas do signo de escorpião são conhecidas por sua intensidade e paixão ardente em todas as áreas da vida, desde relacionamentos até interesses pessoais. 2. Misteriosos e reservados Escorpianos são conhecidos pelo caráter misterioso e natureza reservada. Eles guardam segredos e têm uma habilidade inata para perceber os detalhes. “São excelentes investigadores. O olhar do escorpiano parece que chega no fundo da alma, e chega mesmo. Tem uma incrível facilidade para perceber o que está oculto”, diz a astróloga Thais Mariano. 3. Determinação inabalável Quando os nativos de Escorpião fixam seus objetivos, sua determinação implacável se destaca. Eles são perseverantes e não desistem facilmente.

4. Busca por profundidade Regido por Plutão, Escorpião anseia por profundidade e significado. Os seus nativos estão sempre em busca de descobertas emocionais e espirituais. 5. Habilidades analíticas A natureza do elemento Água confere aos escorpianos habilidades analíticas aguçadas. Eles têm uma mente perspicaz e podem desvendar complexidades com facilidade. “O nativo consegue enxergar o que está no inconsciente do outro, tem um olhar profundo, hipnótico e é capaz de acessar facilmente a própria sombra”, acrescenta Thais Mariano. A intuição dos nativos de Escorpião é bastante aguçada (Imagem: gunasto | Shutterstock)

6. Intuição profunda A intuição é uma característica marcante de Escorpião. As pessoas desse signo, muitas vezes, confiam na intuição para tomar decisões importantes. 7. Relacionamentos intensos Escorpianos estabelecem laços emocionais profundos e intensos. Eles valorizam relações leais, mas também podem ser ciumentos e possessivos. “Procuram pessoas que possam entender a intensidade deles e não costumam gostar de relações superficiais”, conta Thaís Mariano. 8. Resiliência e transformação Assim como o escorpião é capaz de se regenerar, os nativos desse signo têm uma notável capacidade de se adaptar e se transformar diante das adversidades. “Possui uma imensa força interior e grande capacidade de transformação. Por trás da aparência imponente há uma grande necessidade de controle e esconde a vulnerabilidade e o medo de ser rejeitado”, analisa a astróloga.