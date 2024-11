Conheça as características do design biofílico

Projetos que integram a natureza ao cotidiano promovem saúde e conforto (Imagem: Kalen Armstrong | Shutterstock) Crédito: EdiCase

O contato com a natureza é capaz de oferecer bem-estar e colaborar com a saúde física e mental. Nas regiões urbanas, entretanto, tem se tornado cada vez mais difícil a proximidade com o meio ambiente. Isso porque, atualmente, o ser humano passa a maior parte dos dias em espaços construídos pelo homem. Por isso, o design biofílico, por meio de elementos naturais ou que se assemelham a eles, tem como objetivo resgatar em projetos arquitetônicos e de interiores o contato com a natureza de forma harmônica, mesmo que em áreas urbanas. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “A incorporação da natureza no ambiente construído tem a capacidade, por exemplo, de reduzir a ansiedade e, quando incorporada aos interiores residenciais, trazem conforto e bem-estar a quem utiliza estes espaços”, explica a arquiteta e urbanista Gloria Brandão.

O que é biofilia? A palavra biofilia é de origem grega e significa “amor à vida”. O termo foi popularizado pelo ecólogo americano Edward O. Wilson com o livro “Biofilia”, lançado em 1984, sobre a ligação emocional dos seres humanos com outros organismos vivos e com a natureza. Principais elementos No design biofílico, as experiências costumam ser separadas em três pilares, que priorizam elementos e são fundamentais para a construção de um ambiente que favoreça o contato com a natureza. De acordo com Gloria Brandão, alguns deles são: Conexão direta com a natureza: luz ( iluminação natural, sombras), plantas (em painéis vivos, por exemplo), materiais naturais (madeira, terra, pedra), entre outros;

luz ( natural, sombras), plantas (em painéis vivos, por exemplo), materiais naturais (madeira, terra, pedra), entre outros; Conexão indireta com a natureza: imagens, cores, padrões e formas que remetem à natureza. Geometrias fluidas, orgânicas, espirais;

imagens, cores, padrões e formas que remetem à natureza. Geometrias fluidas, orgânicas, espirais; Espaço e lugar: integração com a cultura local, harmonia entre a construção e o ambiente em que está se inserindo. O design biofílico pode ser inserido em qualquer espaço da casa (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

Design biofílico em residências É possível incorporar o design biofílico em qualquer espaço de uma casa. Segundo a designer de interiores Larissa Santo, a ideia desse tipo de design é deixar a natureza entrar no ambiente e fazê-la parte do dia a dia. Para isso, ela indica primeiramente deixar a luz natural tomar o lugar e a ventilação circular no local. “Depois, você pode olhar para sua casa e tentar trazer mais elementos naturais, por exemplo, um vaso de planta”, aconselha. A profissional também propõe utilizar “quadros que tragam bem-estar e felicidade, como uma paisagem que te transporte para ela”. Na cozinha, por exemplo, é possível utilizar pequenos vasos de temperos. No banheiro, também pode-se inserir plantas. “Mas caso precise priorizar, opte pelos espaços onde há maior interação entre as pessoas, como a sala de estar”, acrescenta Gloria Brandão. A arquiteta e urbanista recomenda utilizar nesses ambientes mobiliários em tons de madeira ou que façam analogia a elementos naturais.