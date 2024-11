7 dicas para manter a pele bonita e saudável

Para isso, o cuidado com a alimentação torna-se essencial. “Alimentos ricos em antioxidantes, como frutas vermelhas e vegetais verde-escuros, ajudam a neutralizar os radicais livres que causam envelhecimento precoce. Além disso, a ingestão adequada de água e suplementação com colágeno hidrolisado podem fazer uma enorme diferença na elasticidade e firmeza da pele”, acrescenta a especialista.

O uso do protetor solar é indispensável. Porém, conforme a Dra. Natassia Pizani, é possível optar por produtos que oferecem benefícios adicionais. “Hoje, já é possível encontrar protetores que não apenas bloqueiam os raios UV, mas também possuem ativos antioxidantes, como a vitamina C e o resveratrol. Esses componentes neutralizam os danos causados pelos radicais livres gerados pela exposição ao sol, poluição e luz visível, potencializando a proteção da pele no dia a dia”, afirma a dermatologista.

5. Limpeza dupla

O conceito de “limpeza dupla” tem ganhado força no cuidado da pele e consiste em dois passos para uma limpeza mais eficaz. “A primeira etapa é feita com um óleo de limpeza, que dissolve a maquiagem, protetor solar e impurezas à base de óleo. Em seguida, utiliza-se um gel ou espuma de limpeza para retirar os resíduos à base de água. Esse método é ideal para garantir que a pele esteja completamente limpa, sem remover sua barreira protetora natural”, explica a Dra. Silvia Quaggio.

6. Máscaras faciais caseiras

Para aprimorar os cuidados com a pele, uma alternativa acessível e eficaz são as máscaras faciais caseiras, utilizando ingredientes simples. A dermatologista Dra. Mariana Paixão recomenda usar a máscara de mel e aveia. “O mel tem propriedades antibacterianas e antioxidantes, enquanto a aveia ajuda a acalmar e esfoliar levemente a pele. Misture uma colher de sopa de mel com uma colher de aveia e aplique no rosto por 15 minutos, enxaguando depois com água morna. É um tratamento natural que nutre e revitaliza a pele de forma acessível”, afirma.

7. Cuidados com a alimentação

Segundo a nutricionista Karoline Schast, do Instituto Gourmet, a alimentação e a hidratação desempenham papéis cruciais na manutenção da saúde da pele. Uma dieta equilibrada fornece os nutrientes necessários para o bom funcionamento das células, enquanto a ingestão adequada de água ajuda a manter a pele hidratada, firme e com um brilho saudável.