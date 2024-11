4 características do gato da raça chartreux

O chartreux é uma das raças de gatos mais antigas da França, com uma história que remonta há séculos. Embora sua origem exata seja um pouco misteriosa, acredita-se que ele tenha vivido com monges cartuxos, de onde deriva seu nome. Ele é conhecido tanto por sua beleza quanto por sua pelagem densa, resistente ao clima. De acordo com a The International Cat Association (TICA), esse bichano tem personalidade afetuosa e calma, combinada com uma aparência forte e musculosa.

Abaixo, conheça outras características do gato da raça chartreux!

1. Aparência física

O chartreux tem um corpo robusto e musculoso, com peito largo e ombros fortes. Conforme a TICA, os machos são maiores, podendo pesar entre 4,5 e 6,5 kg, enquanto as fêmeas são mais leves, com 4 kg. Suas pernas são curtas em relação ao corpo, mas fortes e bem proporcionadas.