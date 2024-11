5 alimentos benéficos para a saúde do homem

A alimentação é um dos pilares para quem busca uma vida mais equilibrada. Pequenas mudanças no cardápio podem contribuir para um corpo mais saudável, auxiliando na prevenção de diversos problemas de saúde. Em novembro, o movimento do Novembro Azul destaca a necessidade de discutir temas como a prevenção de doenças que afetam diretamente os homens, principalmente o câncer de próstata, que registra altas taxas de incidência no Brasil.

Abaixo, confira alguns alimentos que podem ajudar no cuidado com a saúde do homem e no fortalecimento da imunidade ao longo do tempo.

1. Tomate

Rico em licopeno, o tomate se destaca no cardápio de proteção contra o câncer de próstata. Esse antioxidante, também presente em frutas e vegetais de cor vermelha, auxilia na proteção celular e pode contribuir para a redução de tumores.

2. Vegetais verdes-escuros

Vegetais verdes-escuros, como espinafre e brócolis, contêm compostos que promovem a saúde da próstata. Isso porque são ricos em antioxidantes, vitaminas, minerais e em alguns fitoquímicos chamados de glicosinolatos, com potencial efeito na prevenção do desenvolvimento das células cancerígenas e na redução de processos inflamatórios.