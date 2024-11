Veja como a rodocrosita pode purificar energias e atrair amor

Manter os cristais e as pedras por perto é uma forma poderosa de atrair energias positivas e afastar as negativas. Além de ser usada como amuleto para boas vibrações, a rodocrosita também promove o bem-estar, pode ser benéfica para saúde física, limpeza espiritual e, ainda, atrair um romance duradouro e saudável.

“É composta por magnésio, ferro e cálcio e possui uma coloração com diferentes tons de rosa e com anéis fazendo um contorno esbranquiçado. É a pedra que simboliza o amor incondicional, a caridade e a benevolência. Desse modo, ela é conhecida como a pedra do amor e do equilíbrio”, explica Yara Vieira, especialista em esoterismo do Astrocentro. Por isso, é muito usada para ajudar a curar dores do passado.

Amuleto da sorte para o amor

Yara Vieira explica que a rodocrosita é o amuleto da sorte ideal para quem está procurando um novo amor, pois sua energia pode ajudar a atrair a alma gêmea, além de aguçar a libido. Foi explorada há centenas de anos pelos incas e há, ainda, uma crença de ser formada pelo sangue dos antigos chefes. Por isso, ela também é conhecida pelo nome de “rosa inca”.