Veja a importância de hábitos saudáveis para a saúde do homem

Novembro é o mês dedicado à conscientização sobre o câncer de próstata, uma das principais causas de morte entre homens no Brasil. Anualmente, a doença registra cerca de 65 mil novos casos no país, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Com a campanha Novembro Azul, a sociedade é chamada a discutir abertamente a saúde masculina e a importância da detecção precoce dessa condição, que, se diagnosticada a tempo, tem altas chances de cura.

Os números comprovam a urgência em promover exames regulares, especialmente para homens a partir dos 50 anos (ou 45 anos para aqueles com histórico familiar). A pesquisa e o diagnóstico precoce são fundamentais para aumentar a eficácia do tratamento e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Hábitos saudáveis ajudam na prevenção

Além do rastreamento, a prevenção pode ser uma aliada poderosa. Estilo de vida saudável, incluindo uma dieta equilibrada e a prática regular de exercícios físicos, contribuem para a redução do risco de desenvolvimento do câncer.